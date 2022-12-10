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Небензя: атаковавшие российские аэродромы БПЛА наводили системой GPS США

Силовые структуры

Атака на российские аэродромы под Рязанью и Энгельсом координировалась при помощи американской спутниковой системы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Как подчеркнул постпред, модернизированные советские беспилотники наводили при помощи системы GPS США.

"Российские стратегические аэродромы Дягилево и Энгельс были атакованы с использованием американских спутниковых данных. Модернизированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж" наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS", — заявил Небензя.

Он подчеркнул, что такие данные подтверждают и выводы российской разведки и военных.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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