Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал снос на Украине памятников Александру Пушкину и Александру Суворову и обвинил во всех бедах гетмана.
Бывший президент России предположил, что вместо снесённых памятников поэту и полководцу на Украине установят монументы "разнообразным гетманам".
Медведев привёл цитату из произведения писателя Михаила Булгакова "Белая гвардия". в котором герой книги обещает повесить "за устройство этой миленькой Украины".
Гетмана персонаж произведения упрекает в том, что он терроризировал русское население "гнусным языком" и запретил формирование русской армии.
"Кто развёл эту мразь с хвостами на головах? Гетман…", — приводит Медведев цитату из "Бедой гвардии".
Ранее Дмитрий Медведев призвал граждан РФ вместе противостоять общей опасности.
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