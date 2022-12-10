Медведев о сносе памятника Пушкину: "Кто развёл эту мразь с хвостами на головах?

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал снос на Украине памятников Александру Пушкину и Александру Суворову и обвинил во всех бедах гетмана.

Бывший президент России предположил, что вместо снесённых памятников поэту и полководцу на Украине установят монументы "разнообразным гетманам".

Медведев привёл цитату из произведения писателя Михаила Булгакова "Белая гвардия". в котором герой книги обещает повесить "за устройство этой миленькой Украины".

Гетмана персонаж произведения упрекает в том, что он терроризировал русское население "гнусным языком" и запретил формирование русской армии.

"Кто развёл эту мразь с хвостами на головах? Гетман…", — приводит Медведев цитату из "Бедой гвардии".

Ранее Дмитрий Медведев призвал граждан РФ вместе противостоять общей опасности.