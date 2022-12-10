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Политолог Гусий: НАТО не зря боится войны с РФ из-за Украины

Силовые структуры

Руководитель альянса НАТО Йенс Столтенберг признал, что боится "перерастания конфликта в Украине в войну между Россией и блоком" — отвечая на вопрос "чего Вы больше всего боитесь этой зимой" от норвежской NRK.

Политолог Гусий: НАТО не зря боится войны с РФ из-за Украины

"Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией, нет никаких сомнений в том, что полномасштабная война возможна — хотя мы работаем каждый день, чтобы избежать этого" — цитирует его издание.

Практически одновременно The Times сообщило, что Пентагон разрешил Украине наносить удары по городам и объектам вглуби России — лишь бы "выполняли конвенции" и не убивали "семьи и персоны, о которых просят США".

При этом разведывательно-расследовательский проект "Джокер ДНР" опубликовал переданные ВСУ документы со списками и координатами целей в городах РФ (включая аэродромы стратегической авиации).

"Слова генсека НАТО Столтенберга о том, что он не исключает перерастания конфликта в Украине в войну между Россией и альянсом надо смотреть в контексте. Ведь он отвечал на вопрос: "чего Вы больше всего боитесь этой зимой". И боится он того, что цитата — "война на Украине выйдет из-под контроля" — рассказал Pravda. Ru известный политолог Андрей Гусий.

Эксперт уверен, что здесь "есть чего бояться", потому как "мнение, что действия украинской стороны предсказуемы и контролируемы Западом — стало устаревшим".

"Показателем обратного можно назвать обстрелы Запорожской АЭС, аварии на которой опасается вся Европа, но прилеты не прекращаются и могут привести к вполне себе понятным результатам" — рассуждает он.

"Так и диверсионный метод войны, который выбрала Украина — тоже неконтролируемый. Теракты могут коснуться гражданских объектов в России, на что реакция будет совершенно иной, не как сейчас. Еще есть сакральный вопрос Крыма — нападение, пусть и безуспешное, на который Зеленский может организовать, чтобы поднять веру в него со стороны украинцев на фоне уже предсказуемо тяжелейшей зимы для них" — уверен журналист.

"Понятно, что сейчас Украина слушает Запад, но на фоне надвигающихся проблем — может и выйти за пределы российских документов об использовании ядерного оружия. Кремль соблюдает эти нормы, понимают их и в Европе, поэтому и немного сдерживают Украину" — пояснил Андрей Гусий.

"И именно этого выхода Украины за пределы ограничений — боятся наши "западные партнеры", так как реакция будет предсказуемой. А в случае войны с альянсом — боевые действия будут вестись на территории всей Европы. Тогда НАТО потеряет последнее влияние" — заключил политолог.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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