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Подопригора: НАТО не спешит поддерживать ВСУ, опасаясь ядерного удара России

Силовые структуры

Если руководство Североатлантического альянса прекратит поддержку Киева, то боевые действия на Украине завершатся в течение недели, так как ВСУ не в состоянии противостоять РФ. Такое мнение высказывала польский обозреватель Ханна Крамер. Военный эксперт, полковник, востоковед, президент Петербургского клуба конфликтологов Борис Подопригора поделился своими комментариями по этому поводу в беседе с Pravda.Ru.

Подопригора: НАТО не спешит поддерживать ВСУ, опасаясь ядерного удара России

Он считает, что такой прогноз является публицистичным. Эксперт подчеркнул, что у ВС РФ больше возможностей для победы в спецоперации. В связи с этим Украина хотела бы получить дополнительную военную помощь от НАТО. Однако Североатлантический альянс не спешит её предоставить, так как боится возможного применения РФ ядерного оружия.

"Сейчас мы находимся в той ситуации, когда со всех сторон явно требуется такое дипломатическое начало. Его пока нет. Хотелось бы, чтобы западная тревожность по поводу последствий, в том числе ядерного удара со стороны России, так или иначе, соприкасалась с теми российскими побуждениями, которые мы видим в качестве нашего российско-украинского будущего", — сказал Подопригора.

Член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Александр Перенджиев отметил, что Украина не в силах воевать против РФ в одиночку. Без поддержки Запада СВО бы закончилась уже к маю текущего года.

Подопригора отметил, что НАТО вступило в противостояние с Россией, оказывая мощную поддержку Украине.

"А ВСУ — это просто придаток. Поэтому, конечно, если НАТО уйдет оттуда и перестанет поставлять оружие, то военные действия действительно прекратятся", — заключил эксперт.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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