Боевики ВС Украины проинформировали об уличных боях в Бахмуте

Держать оборону в Артёмовске (Бахмуте) становится всё сложнее, штурмовые группы ВС России действуют на улицах города. Информацию подтверждают украинские боевики.

"В городе уже идут уличные бои. На позиции для усиления пытаемся перебросить подкрепление. Ситуация сложная. Возвращаться приходится даже тем побратимам, с которых в госпиталях даже не успели снять швы", — приводит одно из сообщений военных ВСУ "Военное обозрение".

Также подразделения украинских войск сообщают, что "пули долетают" уже до правого берега реки Бахмутка. ВС РФ пошли с нескольких направлений сразу. С юго-запада ведутся бои за Опытное и Клещеевку, продвигаясь уже практически до окраин Артёмовска. С севера наши войска вышли к Соледару. Яковлевка, Курдюмовка и Андреевка освобождены, сообщает источник.

Отмечается, что ВС Украины теперь не могут поставлять в город снабжение оперативно, так как несколько участков трассы на Константиновку находятся под контролем российских подразделений.