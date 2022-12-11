Российские артиллеристы на Запорожском направлении уничтожили командный пункт ВСУ с помощью батареи 120-миллиметровых миномётов.
По словам командира взвода с позывным "Идель", также удалось ликвидировать скопление личного состава и тяжёлой техники неприятеля. Отдельно он отметил помощь операторов разведывательных беспилотников.
"Засечка была проведена с помощью квадрокоптера. Нас корректировали, и мы положили туда 20 снарядов", — рассказал офицер агентству РИА Новости.
Он уточнил, что по предварительным данным, уничтожено около десяти украинских боевиков и две единицы военной техники.
Ранее украинские власти признали, что в стране повреждены все ТЭЦ, ГЭС и почти половина электросетей
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