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Миномётная батарея ВС РФ уничтожила штаб ВСУ: "Положили туда 20 снарядов"

Силовые структуры

Российские артиллеристы на Запорожском направлении уничтожили командный пункт ВСУ с помощью батареи 120-миллиметровых миномётов.

По словам командира взвода с позывным "Идель", также удалось ликвидировать скопление личного состава и тяжёлой техники неприятеля. Отдельно он отметил помощь операторов разведывательных беспилотников.

"Засечка была проведена с помощью квадрокоптера. Нас корректировали, и мы положили туда 20 снарядов", — рассказал офицер агентству РИА Новости.

Он уточнил, что по предварительным данным, уничтожено около десяти украинских боевиков и две единицы военной техники.

Ранее украинские власти признали, что в стране повреждены все ТЭЦ, ГЭС и почти половина электросетей

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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