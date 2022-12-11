В районе Константиновки в ДНР сбит военный вертолёт Ми-8 ВВС Украины

Сразу несколько интернет-источников сообщают о падении военного вертолёта украинских войск в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике, которая находится пока ещё под контролем киевского режима.

Причины падения неизвестны, официальные ведомства на данный момент ситуацию не комментировали.

Есть несколько версий произошедшего. Одна из них — сработала система российской противовоздушной обороны (ПВО). Также не исключается версия с технической неисправностью винтокрылой машины. Украинские военные тоже могли сбить вертолёт.

Стоит отметить, что в районе Константиновки уже не первый боевой вертолёт ВВС Украины терпит крушение.