Сразу несколько интернет-источников сообщают о падении военного вертолёта украинских войск в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике, которая находится пока ещё под контролем киевского режима.
Причины падения неизвестны, официальные ведомства на данный момент ситуацию не комментировали.
Есть несколько версий произошедшего. Одна из них — сработала система российской противовоздушной обороны (ПВО). Также не исключается версия с технической неисправностью винтокрылой машины. Украинские военные тоже могли сбить вертолёт.
Стоит отметить, что в районе Константиновки уже не первый боевой вертолёт ВВС Украины терпит крушение.
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