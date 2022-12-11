РВ: ВС РФ почти завершили штурм Новосёловского, выжигая ВСУ "Солнцепёками"

Военные корреспонденты "Русской весны" рассказывают о боях у Сватово. Российская армия штурмует посёлок Новосёловское.

Так, сообщается, что в застройке идут бои, штурмовые группы ВС России заняли уже большую часть посёлка. Противник делает попытки зацепиться на окраинах, но их планомерно ликвидируют при поддержке артиллерии, применяя огнемётные системы "Солнцепёк".

Военкор Борис Рожин также проинформировал о ситуации в Новосёловском. Бойцы украинской армии прячутся в подвалах, выбивать их оттуда сложно. Но он предложил один способ.

"Нужен лишь коптер со сбросом и труба от печки. Через неё забрасывается "эфка", которая относится к оборонительным гранатам, поскольку у неё разлет осколков достаточно большой", — написал Рожин в своём блоге.