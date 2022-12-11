ОМСБ "Ветераны" ВС РФ уничтожает засевших в подвалах военных ВСУ в Новосёловском

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украины. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах российской армии в Донбассе.

Русские войска ведут штурм населённого пункта Новосёловское в Луганской Народной Республики. Военнослужащие Вооружённых сил Украины пытаются спрятаться в подвалах, откуда их достаточно непросто выбить. Однако ВС РФ успешно справляются с боевыми задачами.

Бойцы 60-го ОМСБ "Ветераны"применяют квадрокоптеры, забрасывая гранаты в печные трубы.

Ранее заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха объявлял о добровольной эвакуации жителей в Купянске.