Президент Республики Сербия Александр Вучич заявил, что 11 декабря 2022 года стало для него самым сложным днём за всё время нахождения на посту из-за ситуации в Косово и Метохии.
"Сегодня для меня, во всяком случае, самый тяжёлый день с тех пор, как я президент Республики Сербия или глава правительства Сербии и, вероятно, самая тяжёлая ночь передо мной. Вы увидели другую атмосферу и здесь, в здании (резиденции президента Сербии — Прим. ред.)", — заявил глава государства в эфире Радио и телевидения Сербии после заседания Совбеза.
В своём обращении Вучич сообщил, что косовоалбанские власти в Приштине и Соединённые Штаты Америки не соблюдают подписанные ранее договоры, имея в виду Вашингтонское и Брюссельское соглашения. Сербии "станет всё ясно", если солдаты НАТО не выполнят свою миссию по обеспечению безопасности косовских сербов, подчеркнул президент.
Интернет-ресурсы сообщают, что в Косовской Митровице, в районе Бошнячка — Махала, слышен сильный взрыв.
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