Вучич назвал 11 декабря самым сложным для него днём на посту президента Сербии

Президент Республики Сербия Александр Вучич заявил, что 11 декабря 2022 года стало для него самым сложным днём за всё время нахождения на посту из-за ситуации в Косово и Метохии.

"Сегодня для меня, во всяком случае, самый тяжёлый день с тех пор, как я президент Республики Сербия или глава правительства Сербии и, вероятно, самая тяжёлая ночь передо мной. Вы увидели другую атмосферу и здесь, в здании (резиденции президента Сербии — Прим. ред.)", — заявил глава государства в эфире Радио и телевидения Сербии после заседания Совбеза.

В своём обращении Вучич сообщил, что косовоалбанские власти в Приштине и Соединённые Штаты Америки не соблюдают подписанные ранее договоры, имея в виду Вашингтонское и Брюссельское соглашения. Сербии "станет всё ясно", если солдаты НАТО не выполнят свою миссию по обеспечению безопасности косовских сербов, подчеркнул президент.

Интернет-ресурсы сообщают, что в Косовской Митровице, в районе Бошнячка — Махала, слышен сильный взрыв.