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FOCUS: российская спецоперация на Украине озолотила оружейные концерны Запада

Силовые структуры

Оборонные концерны ещё недавно считались бесперспективными, однако сейчас оружейный бизнес возродился и переживает настоящий бум, пишет немецкий журналист Габор Штейнгарт. Послевоенный период прошёл, однако российско-украинский конфликт вывел их на новый уровень.

FOCUS: российская спецоперация на Украине озолотила оружейные концерны Запада

"Не все люди страдают в эти дни в равной степени. В то самое время, когда в Европе люди воюют, а Китай и Соединённые Штаты усиленно вооружаются, у сотрудников больших оружейных компаний каждый день — праздник", — отметил журналист в материале FOCUS.

Работа на оружейных заводах Германии и США идёт в три смены, акционеры процветают. Военные расходы стали глобальными. Идут они не только на вооружение, но и на ремонт, а также на личный состав, сообщает Штейнгарт. В 2022 году произошёл рост мирового товарооборота оружия из-за Украины, поскольку все мировые арсеналы опустошаются поставками для нужд ВСУ, заявили эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Особенно стоит отметить Соединённые Штаты Америки, которые наиболее выигрывают в оружейном буме, резюмировал журналист.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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