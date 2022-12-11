В ходе боёв в СВО на Украине уничтожена наёмница из США Ребекка Мациоровски

Иностранные наёмники гибнут на Украине всё чаще. В воскресенье, 11 ноября, в Сети появилась информация об очередном добровольце, который отправился воевать за ВСУ.

Ребекка Мациоровски уехала летом 2022 года на Украину для участия в специальной военной операции на стороне украинской армии. О женщине известно, что родилась она в Ноксвилле (Теннесси) 26 января 1994 года. В соцсетях друзья наёмницы сообщили о её смерти. Подробности её ликвидации на данный момент неизвестны.