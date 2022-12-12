Анкара может запустить новые ракеты "Тайфун" в сторону Греции в случае эскалации на островах в Эгейском море, следует из заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
По его словам, ракеты, которые начала изготавливать Турция, испугали руководство Греции.
"Если эта страна не будет сохранять спокойствие и попытается вооружиться в США или других государствах, Анкара не останется в стороне. Мы способны внезапно прийти ночью", — цитирует Эрдогана журнал Politico.
Он также обратил внимание на то, что Афины в последнее время пытаются усилить влияние неподалёку от береговой линии Турции.
Как отмечает издание, турецкие ракеты "Тайфун" были впервые испытаны осенью 2022 года над Чёрным морем. В статье сказано, что им удалось поразить цель, расположенную на расстоянии свыше 500 километров.
Ранее Эрдоган призвал Запад не поддерживать Грецию. Он добавил, что в текущей геополитической ситуации именно Турция остаётся "незаменимой" для США и ЕС.
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