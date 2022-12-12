Украинские националисты обстреляли Сватово: есть погибшие

Украинские боевики обстреляли населённый пункт Сватово в Луганской Народной Республике, выпустив по городу четыре артиллерийских снаряда калибром 155 миллиметров, сообщают в представительстве СЦКК ЛНР.

В результате обстрела разрушен жилой дом и поврежден газопровод среднего давления.

Отмечается, что по предварительным данным, удар пришёлся по общежитию, в котором проживали строительные бригады, занимающиеся восстановлением Республики. Есть погибшие.

Ранее сообщалось, что мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.