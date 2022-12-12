Украинские боевики обстреляли населённый пункт Сватово в Луганской Народной Республике, выпустив по городу четыре артиллерийских снаряда калибром 155 миллиметров, сообщают в представительстве СЦКК ЛНР.
В результате обстрела разрушен жилой дом и поврежден газопровод среднего давления.
Отмечается, что по предварительным данным, удар пришёлся по общежитию, в котором проживали строительные бригады, занимающиеся восстановлением Республики. Есть погибшие.
Ранее сообщалось, что мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.
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Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.