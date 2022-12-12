ВСУ: прорыв к Крыму и вглубь РФ начнётся с HIMARS и БПЛА

Украинские вооружённые силы с начала декабря жестоко бомбят и обстреливают Донецк и пригороды, а также пытаются атаковать объекты в Крыму.

ВСУ наносили удары из реактивных систем залпового огня HIMARS, погибли гражданские люди, а также военнослужащие и добровольцы.

Накануне была обстреляна база отдыха "Привал охотника" в Мелитополе, а также объекты в Энергодаре и Стаханове.

В Крыму были зафиксированы беспилотные летательные аппараты, которые пытались атаковать цели в районе Севастополя, Джанкоя и Симферополя.

Таким образом, БПЛА ради этого смогли преодолеть расстояние в 120-150 км.

По мнению экспертов, такая дистанция доступна:

британским и американским фронтовым и ударным БПЛА;

турецким Bayraktar TB2;

модифицированным советским "Стрижам" и "Рейсам".

Киев интересуется дронами с максимальной дальностью полёта, поэтому уже появились сообщения о якобы начале эксплуатации украинского дрона D80 Discovery (способном пролетать более 800 км) и E300 Enterprise.

Их разработчиком является компания, собирающая дроны "на ходу" из иностранных комплектующих при поддержке западных специалистов.

Именно это сподвигло Киев заявить во всеуслышание о якобы будущих ударах по территории России на большую глубину.

Автором этого заявления стал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, причём момент был выбран показательный — после атак дронов в Курской, Саратовской и Рязанской областях. Это заявление было поддержано в Вашингтоне и Берлине.

Запад уже заявил, что США якобы дали Украине зелёный свет на удары по территории России. К примеру, представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт прокомментировал ситуацию в ключе: "Украина не обязана ограничиваться собственной территорией в обороне".

А по данным Foreign Policy, Запад раздумывает о возможных поставках Киеву "более совершенных систем, к которым в том числе относятся тактические баллистические ракеты MGM-140 ATACMS с дальностью применения до 300 км". Идея активно лоббируется в Конгрессе США, чтобы подтолкнуть Пентагон к более активной помощи Украине.

Военный аналитик Юрий Неткачев напомнил "НГ", что США в рамках очередного пакета военной помощи на сумму в 275 млн долларов поставят Украине боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и 80 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, а также системы для борьбы с БПЛА и новейшие средства ПВО.

Для России это небезопасно, поскольку так США обкатывают новые средства вооружений с возможностями информационных технологий космической разведки США и привязкой целей к системе координат системы глобального позиционирования GPS. Поэтому ВС РФ уже готовятся к быстрой и эффективной обороне.

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