Военспецы перечислили способы защиты Крыма от ударов HIMARS

Бывший командующий американскими войсками в Европе, генерал Бен Ходжес заявил, что США вскоре передадут Украине ракеты ATACMS для РСЗО Himars — после чего "Химеры" из Херсона смогут обстреливать Крым.

Отметим, что один из высших офицеров Пентагона является известнейшим "ястребом", лоббистов ВПК США, а его заявления постоянно связаны с Украиной, угрозами "развалить Россию" (он даже написал статью Готовьтесь к распаду самой России), а также с "отъемом" Крыма.

В своем Twitter (заблокирован в РФ) генерал написал, что:

Украинцы не остановятся зимой, и "будут оказывать давление на российские силы", не давая им "никаких светлых пятен" на передышку и укрепление обороны;

Дальность запуска управляемых ракет GMLRS (и, особенно — ATACMS) из Херсона якобы "ухудшит российскую оборону к северу от Крыма и в Крыму";

В это время "левое крыло" ВСУ должно взять Мариуполь и Мелитополь, чтобы начать "освобождения Крыма".

Это уже не первый случай, когда действующие и бывшие военные Запада и Украины "грозят" ударами и атаками "старым" российским территориям.

OSINT-разведчики считают, что Украина якобы "готовится перенести войну на территорию Брянской, Курской и Белгородской областей", работая с картами регионов РФ, а также вводя цели в боевые АСУ (системы управления). Информацию подтвердил и пленный украинский командир. Министр обороны Украины Залужный поклялся "перенести боевые действия на российскую территорию".

Стоит ли Крыму опасаться удара уже не советскими беспилотниками ВСУ, самодельными дронами, диверсантами, и т. д., а "Химерами"?

Стоит учесть, что системы HIMARS — это не простые "Грады".

Они традиционно наводятся по данным разведывательных спутников США, дронов- и самолетов разведчиков вроде Global Hawk и "АВАКС" — и наведение по Крыму станет прямым вхождением США и НАТО в боевой конфликт с Россией. С возможными последствиями в виде горящих городов...

Опасны ли HIMARS для Крыма и Крымского моста?

"Химарсы" — оружие, которое США приготовило для битвы с Варшавским блоком и СССР в Европе — морю танков, самолетов и огня противопоставлялась исключительная точность ударов по руководству войсками, особо важными объектами и соединениями", пояснил Pravda.Ru международный исследователь Георгий Рипер.

"Фишка" HIMARS во-первых в этой точности, а во-вторых в том, что перед ними отрабатывают "обыкновенные" РСЗО (реактивные системы) — те же "Грады", "Торнадо", "Ураганы" и их аналоги. ПВО перегружается "обычными" снарядами и ракетами и тут "второй волной" прилетают управляемые снаряды "Химер", причем не все сразу. Эту особенность знают все стороны, выстраивая свою оборону или атаку" — добавил он.

По мнению эксперта по разведке, способы борьбы с HIMARS таковы:

Уничтожение систем в месте их передачи на границе, хранения или на марше, пока они не развернулись и не дали залп — ракетами, спецназом, авиацией;

Удары по "Химерам" в момент зарядки или перезарядки — тогда из-за заряжающей машины они становятся виднее средствам обнаружения;

Создание эшелонированной ПРО — которая способна работать по целям всех классов — от БПЛА и "Точек-У", снарядов РСЗО до "Химер";

Подавление наведения "Химер" на цели с помощью GPS и т. п. средствами РЭБ;

Военно-политические меры — показать США и Альянсу, что если они наводят ракеты на территорию материковой России или Крыма, то получают удар по границам или даже пресловутым "центрам принятия решений" на своих территориях.

Как и чем можно защититься и сбить HIMARS?

"Совершенно верно, от "Химер" есть защита. Она непростая, но точно есть в Крыму и других регионах России. Это эшелонированная система ПВО, да — С-300/-С400, "Буки-М3", "Панцири", "Торы". Параллельно — работа РЭБ. И, конечно, разведка с готовностью поражения теми же "Кинжалами", которые прилетят быстрее, чем "Химера" даст залп и свернется", — согласился с Рипером полковник в отставке войск ПВО СССР Станислав Григорьев.

"Военная доктрина России позволяет в случае атак по своей территории наносить превентивные удары (в том числе — превентивные удары возмездия) как конвенциональным, так и ядерным оружием", — отмечают в Телеграм.

"Россия пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения и не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах", — напомнили в Совбезе России.

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