В воскресенье, 11 декабря, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и США, в котором Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому усилить противовоздушную оборону Незалежной и щедро помочь вооружением. Массированные ракетные удары ВС РФ по энергетическим объектам Украины обесточили её на 50%.
В пятницу же, 9 декабря, Байден санкционировал выделение Киеву очередной военной помощи в размере 275 млн долларов США, передаёт Reuters. В пакет войдут и ракеты для РСЗО HIMARS, 80 тысяч артиллерийский снарядов, 150 генераторов и автомобили Humvee. Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности, заявил, что вооружение уже "в пути".
Российские удары по энергоструктуре Украины направлены на истощение средств системы ПВО Украины. Чтобы поддержать ВС Украины, Запад и оказывает подобную помощь.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.