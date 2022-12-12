Reuters: Байден пообещал Зеленскому щедрые поставки вооружения для ВС Украины

В воскресенье, 11 декабря, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и США, в котором Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому усилить противовоздушную оборону Незалежной и щедро помочь вооружением. Массированные ракетные удары ВС РФ по энергетическим объектам Украины обесточили её на 50%.

В пятницу же, 9 декабря, Байден санкционировал выделение Киеву очередной военной помощи в размере 275 млн долларов США, передаёт Reuters. В пакет войдут и ракеты для РСЗО HIMARS, 80 тысяч артиллерийский снарядов, 150 генераторов и автомобили Humvee. Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности, заявил, что вооружение уже "в пути".

Российские удары по энергоструктуре Украины направлены на истощение средств системы ПВО Украины. Чтобы поддержать ВС Украины, Запад и оказывает подобную помощь.