Пригожин заявил о готовности забрать Николина обратно на фронт

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что подписал ходатайство о личном поручительстве за бойца ЧВК "Вагнер" Павла Николина и готов забрать его обратно на фронт после расследования стрельбы в Новошахтинске.

На данный момент Николин проходит обвиняемым по делу о нападении на полицейских. В комментарии журналистам Пригожин отметил, что оказывает помощь бойцу ЧВК "Вагнер" и готов забрать его обратно на фронт.

"Руководство ЧВК "Вагнер" никоим образом не снимает с себя никакой ответственности за его дальнейшую судьбу. Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт", — цитирует бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее Пригожин сообщил, что после штурма Бахмута Николин получил контузию и несколько дней находился в бессознательном состоянии. Полицейских в Новошахтинске он принял за украинских диверсантов, поскольку сотрудники правоохранительных органов подъехали к нему на гражданской машине без знаков отличия.