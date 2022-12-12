Народная милиция: ВС России ликвидировали в ДНР более 30 украинских военных

Представители Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что за последние сутки Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили в регионе свыше 30 солдат ВСУ.

"Ликвидировано: гаубица М777, танк Т-72М1, шесть единиц бронированной и автомобильной техники противника", — отметили в военном ведомстве.

Также в Народной милиции ДНР сообщили, что армия РФ сбила два украинских беспилотника.

Ранее в НМ Луганской Народной Республики рассказали о потерях ВСУ. По информации ведомства, за 24 часа ВС России уничтожили до 70 солдат.