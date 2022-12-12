Представители Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что за последние сутки Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили в регионе свыше 30 солдат ВСУ.
"Ликвидировано: гаубица М777, танк Т-72М1, шесть единиц бронированной и автомобильной техники противника", — отметили в военном ведомстве.
Также в Народной милиции ДНР сообщили, что армия РФ сбила два украинских беспилотника.
Ранее в НМ Луганской Народной Республики рассказали о потерях ВСУ. По информации ведомства, за 24 часа ВС России уничтожили до 70 солдат.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.