Представители Народной милиции Луганской Народной Республики рассказали о ходе военной спецоперации РФ. По информации ведомства, Вооружённые силы Российской Федерации за 24 часа уничтожили до 70 украинских солдат.
Как подчеркнули в НМ ЛНР, армия нашей страны активно наступает в этом регионе.
"Ликвидировано: два танка, пять бронетранспортёров, дрон, 17 единиц автомобильной техники противника", — заявили в ведомстве.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что армия РФ взяла под контроль 70% Марьинки.
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Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.