Народная милиция: армия Украины потеряла в ЛНР до 70 человек и два танка

Представители Народной милиции Луганской Народной Республики рассказали о ходе военной спецоперации РФ. По информации ведомства, Вооружённые силы Российской Федерации за 24 часа уничтожили до 70 украинских солдат.

Как подчеркнули в НМ ЛНР, армия нашей страны активно наступает в этом регионе.

"Ликвидировано: два танка, пять бронетранспортёров, дрон, 17 единиц автомобильной техники противника", — заявили в ведомстве.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что армия РФ взяла под контроль 70% Марьинки.