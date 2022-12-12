Эксперт Чадаев: Россия может обмануть украинские системы ПВО дронами-камикадзе

России необходимо начать массовый выпуск дешёвых дронов-камикадзе без боевой начинки и направить их на рассеивание внимания украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил политолог Алексей Чадаев.

По его словам, сделать подобные беспилотники может любой человек с паяльником и отвёрткой, если ему предоставить инструкцию.

"Он может нести несколько боезарядов, оснащённый камерой вполне нормальной, хорошо в неё видно. В случае чего, его не так жалко потерять. Он достаточно прост в освоении. Кто летал на Mavic, сможет обучиться минут за 15", — сказал Чадаев в эфире радио "КП".