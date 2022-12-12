Foreign Policy: Пентагон формирует планы гипотетической войны с Россией

Американские журналисты заявили, что Минобороны США разрабатывают оперативные планы возможного вооружённого столкновения с РФ.

Как заявили собеседники Foreign Policy, на случай войны с Москвой у Вашингтона должно быть определённое число боеприпасов. При этом из-за военной помощи ВСУ Штаты не успевают восстанавливать запасы оружия, предупредили в издании.

"Этому плану (конфликта с РФ. — Прим. ред.) уже лет десять", — подчеркнул источник СМИ в Конгрессе США.

По информации FP, глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли негативно относится к поставкам на Украину большого количества техники.

Ранее обозреватель Виктория Никифорова в статье для РИА Новости предупредила, что Вашингтон готовится к войне с Россией.