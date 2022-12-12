Су-25, управляемый российским лётчиком, был подбит украинской ПВО, когда уже возвращались с боевого вылета.
Вопреки инструкциям, пилот не стал катапультироваться, а дотянул на повреждённом самолёте, у которого отказали приборы, до аэродрома Морозовск в Ростовской области.
Во время посадки не выпустились шасси. Но, благодаря мастерству лётчика, повреждённый самолёт всё же благополучно сел "на брюхо".
Самолет теперь починят и он продолжит летать, как и пилот, который остался жив и здоров.
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