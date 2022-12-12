Российский лётчик, рискуя жизнью, спас подбитый ВСУ Су-25

Су-25, управляемый российским лётчиком, был подбит украинской ПВО, когда уже возвращались с боевого вылета.

Вопреки инструкциям, пилот не стал катапультироваться, а дотянул на повреждённом самолёте, у которого отказали приборы, до аэродрома Морозовск в Ростовской области.

Во время посадки не выпустились шасси. Но, благодаря мастерству лётчика, повреждённый самолёт всё же благополучно сел "на брюхо".

Самолет теперь починят и он продолжит летать, как и пилот, который остался жив и здоров.