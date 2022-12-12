В Петербурге планируют построить технологический кластер "ЧВК Вагнер Центр"

В ноябре 2022 году в Невском районе Петербурга был открыт "ЧВК Вагнер Центр", а рядом с ним планируют построить комплекс зданий для развития отечественной оборонной промышленности.

На пустыре на Дальневосточном проспекте планируют построить центр прототипирования, лаборатории, бизнес-инкубаторы и технологический центр. На месте старых гаражей будет построено современное пространство.

Строительством технологического кластера займутся компании ООО "Комплексные бытовые решения" и АО "Альфа". Отмечается, что благоустройство территорий будет выполнятся за счет компаний.

Проект подразумевает, что 40% территории будет выделено для размещения там промышленного производства. По мнению создателей, кластер является логическим дополнением существующего "ЧВК Вагнер Центра".

Созданный на территории "ЧВК Вагнер Центр" инжиниринговый центр, бизнес-инкубатор, сертификационный центр позволит создать в одном пространстве продукцию, начиная от идеи до ее воплощения. На месте гаражного комплекса появится современная парковка, ей смогут пользовать работники центра и гости технопарка.

По задумке на территории между Зольной, Дальневосточным и улицей Новоселов появится современное пространство, в который будет входить центр оказания бытовых услуг и благоустроенная озелененная территория.