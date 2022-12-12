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В Петербурге планируют построить технологический кластер "ЧВК Вагнер Центр"

Силовые структуры » Министерство обороны

В ноябре 2022 году в Невском районе Петербурга был открыт "ЧВК Вагнер Центр", а рядом с ним планируют построить комплекс зданий для развития отечественной оборонной промышленности.

На пустыре на Дальневосточном проспекте планируют построить центр прототипирования, лаборатории, бизнес-инкубаторы и технологический центр. На месте старых гаражей будет построено современное пространство.

 
 

Строительством технологического кластера займутся компании ООО "Комплексные бытовые решения" и АО "Альфа". Отмечается, что благоустройство территорий будет выполнятся за счет компаний.

Проект подразумевает, что 40% территории будет выделено для размещения там промышленного производства. По мнению создателей, кластер является логическим дополнением существующего "ЧВК Вагнер Центра".

 

Созданный на территории "ЧВК Вагнер Центр" инжиниринговый центр, бизнес-инкубатор, сертификационный центр позволит создать в одном пространстве продукцию, начиная от идеи до ее воплощения. На месте гаражного комплекса появится современная парковка, ей смогут пользовать работники центра и гости технопарка.

 

По задумке на территории между Зольной, Дальневосточным и улицей Новоселов появится современное пространство, в который будет входить центр оказания бытовых услуг и благоустроенная озелененная территория.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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