Украинские террористы повредили мост в посёлке Константиновка в пригороде Мелитополя.
Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Повреждён мост в селе Константиновка — восточном пригороде Мелитополя" — сообщил Рогов в своём Telegram-канале.
По предварительной информации, в опоры моста ДРГ заложила взрывчатку.
"Основная цель террористов — нарушить поставки жизненно важных грузов- продуктов, лекарств и стройматериалов на освобождённые территории Запорожской и Херсонской области", — подытожил ополченец.
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