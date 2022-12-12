Украинские диверсанты под Мелитополем взорвали мост

Украинские террористы повредили мост в посёлке Константиновка в пригороде Мелитополя.

Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Повреждён мост в селе Константиновка — восточном пригороде Мелитополя" — сообщил Рогов в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, в опоры моста ДРГ заложила взрывчатку.

"Основная цель террористов — нарушить поставки жизненно важных грузов- продуктов, лекарств и стройматериалов на освобождённые территории Запорожской и Херсонской области", — подытожил ополченец.