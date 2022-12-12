Баранчик заявил, что удары войск ВС РФ по госаппарату Украины изменят ход СВО

В западной прессе обсуждается возможность ВСУ нанести удар по столице РФ. США заявляли, что не настаивают на том, чтобы Украина атаковала территорию России. У Вашингтона снизился страх перед эскалацией, а Пентагон не боится применения РФ тактического ядерного оружия. О том, как Россия может изменить ситуацию, рассказал специалист по мировой геополитике, современной политике безопасности в Евразии Юрий Баранчик в программе "Акцент дня".

Он заявил, что ВС РФ нужно наносить удары по структуре управления государства.

"Как бывший чиновник я могу сказать, что может только показаться, будто нанесли удар, и люди переехали в другое здание. Ничего подобного: это база данных, документы", — сообщил эксперт.

Он считает, что после удара по Министерству иностранных дел Украины Киев лишится техники, где хранятся все данные и контакты с внешним миром. Для восстановления механизмов уйдёт много времени. С помощью тактических ударов по по администрации президента, кабинету министров, мэрии можно лишить Киев возможностей давать распоряжения.

Украина считает слабостью России не бить по мирному населению.

"Они видят, что мы придерживаемся каких-то правил, в то время как они эти правила не соблюдают", — отметил Баранчик.

Он считает, что следует использовать более жёсткие меры воздействия, что будет сигналом для западных партнёров Киева.

"Сегодня мы условно ударим по администрации президента Украины, а завтра — по зданиям в центре Лондона, откуда, собственно, идёт управление этой кампанией", — сказал политолог.