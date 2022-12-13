Марочко: под Артёмовском боевики саботируют и игнорируют приказы командования

Украинские солдаты отказываются выполнять приказ командования наступать под Артёмовском, рассказал Андрей Марочко.

По словам подполковника Народной милиции ЛНР, в подразделениях ВСУ происходят "массовые саботажи и игнорирование приказов".

"В одной бронетанковой группе механики-водители слили горюче-смазочные материалы для того, чтобы не идти в контрнаступление", — сообщил он в интервью агентству ТАСС.

Также он привёл в пример отряд украинских штурмовиков, которые спрятались в лесополосе, недалеко от передовой, и сообщили командирам, что их броневик застрял.

Ранее офицер ЛНР рассказал, что для поднятия боевого духа ВСУ под Артёмовск привезли женщин с "низкой социальной ответственностью".