Украинские солдаты отказываются выполнять приказ командования наступать под Артёмовском, рассказал Андрей Марочко.
По словам подполковника Народной милиции ЛНР, в подразделениях ВСУ происходят "массовые саботажи и игнорирование приказов".
"В одной бронетанковой группе механики-водители слили горюче-смазочные материалы для того, чтобы не идти в контрнаступление", — сообщил он в интервью агентству ТАСС.
Также он привёл в пример отряд украинских штурмовиков, которые спрятались в лесополосе, недалеко от передовой, и сообщили командирам, что их броневик застрял.
Ранее офицер ЛНР рассказал, что для поднятия боевого духа ВСУ под Артёмовск привезли женщин с "низкой социальной ответственностью".
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