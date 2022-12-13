Артиллерия Вооруженных сил Украины обстреляла территорию химического завода "Стирол" в Горловке, сообщил утром 13 декабря глава города Иван Приходько.
"Украинские боевики вновь обстреляли территорию ГУП "Стирол" в Горловке! Степень разрушений уточняется", — написал градоначальник в собственном Telegram-канале.
Это уже не первый случай, когда боевики прицельно бьют по химическому предприятию. Прошлый обстрел 7 декабря привёл к возгоранию склада с серой, что могло стать причиной масштабной экологической катастрофы в Горловке.
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