Три корабля и 29 самолётов, принадлежащие китайской армии, были замечены рядом с Тайванем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны островного государства.
По информации ведомства, специалисты зафиксировали вход 21 самолёта в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня. Отмечается, что составе этой группы находились многоцелевые транспортные самолёты Y-8, стратегические бомбардировщики H-6 и истребитель J-11.
"С 06:00 12 декабря до 06:00 13 декабря вокруг Тайваня зарегистрировано передвижение 29 самолётов и трёх кораблей Народно-освободительной армии Китая", — подтвердили в Министерстве обороны.
Тайваньские военные продолжают наблюдать за обстановкой. Как пояснили в оборонном ведомстве, в целях безопасности на острове развёрнуты ракетные комплексы наземного базирования.
Ранее Пентагон пообещал направить Тайваню свыше 100 систем противоракетной обороны (ПВО) Patriot и радиолокационное оборудование.
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