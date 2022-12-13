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Минобороны Тайваня: Китай приблизил к острову 29 самолётов и три военных корабля

Силовые структуры

Три корабля и 29 самолётов, принадлежащие китайской армии, были замечены рядом с Тайванем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны островного государства.

Минобороны Тайваня: Китай приблизил к острову 29 самолётов и три военных корабля

По информации ведомства, специалисты зафиксировали вход 21 самолёта в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня. Отмечается, что составе этой группы находились многоцелевые транспортные самолёты Y-8, стратегические бомбардировщики H-6 и истребитель J-11.

"С 06:00 12 декабря до 06:00 13 декабря вокруг Тайваня зарегистрировано передвижение 29 самолётов и трёх кораблей Народно-освободительной армии Китая", — подтвердили в Министерстве обороны.

Тайваньские военные продолжают наблюдать за обстановкой. Как пояснили в оборонном ведомстве, в целях безопасности на острове развёрнуты ракетные комплексы наземного базирования.

Ранее Пентагон пообещал направить Тайваню свыше 100 систем противоракетной обороны (ПВО) Patriot и радиолокационное оборудование.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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