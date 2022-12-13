Минобороны Тайваня: Китай приблизил к острову 29 самолётов и три военных корабля

Три корабля и 29 самолётов, принадлежащие китайской армии, были замечены рядом с Тайванем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны островного государства.

По информации ведомства, специалисты зафиксировали вход 21 самолёта в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня. Отмечается, что составе этой группы находились многоцелевые транспортные самолёты Y-8, стратегические бомбардировщики H-6 и истребитель J-11.

"С 06:00 12 декабря до 06:00 13 декабря вокруг Тайваня зарегистрировано передвижение 29 самолётов и трёх кораблей Народно-освободительной армии Китая", — подтвердили в Министерстве обороны.

Тайваньские военные продолжают наблюдать за обстановкой. Как пояснили в оборонном ведомстве, в целях безопасности на острове развёрнуты ракетные комплексы наземного базирования.

Ранее Пентагон пообещал направить Тайваню свыше 100 систем противоракетной обороны (ПВО) Patriot и радиолокационное оборудование.