Песков: слухи об отставке главы Генштаба Герасимова — "телеграммные утки"

Никаких указов об отставке главы Генштаба Валерия Герасимова нет. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слухи, которые циркулируют с конца прошлой недели.

По словам пресс-секретаря президента РФ, всё это "телеграммные утки", которых очень много.

Он пояснил, что пересуды и сплетни о кадровых назначениях в Кремле никогда не комментируют.

Также Песков заявил, что о выводе российских войск с Украины до конца года не может быть и речи.