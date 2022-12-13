Никаких указов об отставке главы Генштаба Валерия Герасимова нет. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слухи, которые циркулируют с конца прошлой недели.
По словам пресс-секретаря президента РФ, всё это "телеграммные утки", которых очень много.
Он пояснил, что пересуды и сплетни о кадровых назначениях в Кремле никогда не комментируют.
Также Песков заявил, что о выводе российских войск с Украины до конца года не может быть и речи.
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