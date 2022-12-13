Песков: о выводе российских войск с Украины до конца года не может идти и речи

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации не покинут Украину до конца года.

"Об этом не может быть и речи", — подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина во время брифинга с журналистами.

Ранее в Кремле прокомментировали идею президента Украины Владимира Зеленского о "трёх шагах к наступлению мира". По словам Пескова, предложенные руководителем страны действия наоборот поспособствуют продолжению вооружённого столкновения Москвы и Киева.