Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации не покинут Украину до конца года.
"Об этом не может быть и речи", — подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина во время брифинга с журналистами.
Ранее в Кремле прокомментировали идею президента Украины Владимира Зеленского о "трёх шагах к наступлению мира". По словам Пескова, предложенные руководителем страны действия наоборот поспособствуют продолжению вооружённого столкновения Москвы и Киева.
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