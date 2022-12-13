Российские войска успешно отразили контратаки трёх штурмовых групп противника на Краснолиманском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.
"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем пресечены контратаки трёх штурмовых групп ВСУ из районов населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа", — проинформировал представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.
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