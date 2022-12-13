Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также по всей Украине.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Также он сообщает, что пару часов назад сообщалось о прилётах в Краматорске.
Чуть позднее пришла информация, что три самолёта МиГ-31К взлетели из Рязани в направлении Белоруссии. Об этом заявили и в украинских СМИ. О запусках ракет пока никакой информации нет.
Ранее сообщалось, что российская армия заняла два квартала частного сектора Артёмовска.
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