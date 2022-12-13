Воздушная тревога объявлена по всей Украине — в том числе и в Киеве

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также по всей Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Также он сообщает, что пару часов назад сообщалось о прилётах в Краматорске.

Чуть позднее пришла информация, что три самолёта МиГ-31К взлетели из Рязани в направлении Белоруссии. Об этом заявили и в украинских СМИ. О запусках ракет пока никакой информации нет.

Ранее сообщалось, что российская армия заняла два квартала частного сектора Артёмовска.