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Военный журналист Сапоньков: армия России превращается в "единый организм"

Силовые структуры

Снабжение российской армии улучшается, все потребности практически закрыты, констатирует военный журналист Роман Сапоньков.

Военный журналист Сапоньков: армия России превращается в "единый организм"

Он отмечает, что на передовой всё чаще замечает противодронные ружья производства РФ, которые могут сжигать электронику беспилотников с больших расстояний и перехватывать их. Улучшилась и боевая подготовка артиллеристов. Они научились открывать огонь очень быстро после начала стрельбы.

"Что это значит? Армия спаивается в единый организм. Процесс не простой, но динамика положительная. Наша помощь, народа России и волонтёров, ещё нужна. Но она становится эффективнее и идёт на повышение боевых возможностей и эффективности армии, а не на выживание, как раньше. Поэтому мы будем продолжать. Так же очевидно, что есть хорошая положительная динамика в снабжении", — сообщает Сапоньков.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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