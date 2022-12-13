Военный журналист Сапоньков: армия России превращается в "единый организм"

Снабжение российской армии улучшается, все потребности практически закрыты, констатирует военный журналист Роман Сапоньков.

Он отмечает, что на передовой всё чаще замечает противодронные ружья производства РФ, которые могут сжигать электронику беспилотников с больших расстояний и перехватывать их. Улучшилась и боевая подготовка артиллеристов. Они научились открывать огонь очень быстро после начала стрельбы.

"Что это значит? Армия спаивается в единый организм. Процесс не простой, но динамика положительная. Наша помощь, народа России и волонтёров, ещё нужна. Но она становится эффективнее и идёт на повышение боевых возможностей и эффективности армии, а не на выживание, как раньше. Поэтому мы будем продолжать. Так же очевидно, что есть хорошая положительная динамика в снабжении", — сообщает Сапоньков.