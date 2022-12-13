Снабжение российской армии улучшается, все потребности практически закрыты, констатирует военный журналист Роман Сапоньков.
Он отмечает, что на передовой всё чаще замечает противодронные ружья производства РФ, которые могут сжигать электронику беспилотников с больших расстояний и перехватывать их. Улучшилась и боевая подготовка артиллеристов. Они научились открывать огонь очень быстро после начала стрельбы.
"Что это значит? Армия спаивается в единый организм. Процесс не простой, но динамика положительная. Наша помощь, народа России и волонтёров, ещё нужна. Но она становится эффективнее и идёт на повышение боевых возможностей и эффективности армии, а не на выживание, как раньше. Поэтому мы будем продолжать. Так же очевидно, что есть хорошая положительная динамика в снабжении", — сообщает Сапоньков.
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