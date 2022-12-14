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Ламбрехт: ВС Германии не могут полноценно выполнять обязанности в рамках НАТО

Силовые структуры

Вооружённые силы ФРГ на сегодняшний день не в силах полноценно выполнять обязательства в рамках членства в Североатлантическом альянсе, следует из заявления главы Минобороны Германии Кристины Ламбрехт.

Ламбрехт: ВС Германии не могут полноценно выполнять обязанности в рамках НАТО

Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на министра, бундесвер не может помочь с усилением восточного фланга НАТО. Кроме того, в статье сказано, что Германия испытывает проблемы, связанные с развёртыванием сил быстрого реагирования военного блока.

"Министр обороны Ламбрехт признала, что бундесвер в настоящее время не в состоянии полностью выполнять обязательства перед альянсом", — отмечается в публикации.

Издание также подчёркивает: Вооружённые силы ФРГ столкнулись со сложностями при обеспечении защиты воздушного пространства над государством. Автор материала добавил, что немецкие специалисты регулярно выявляют недостатки в работе радиолокационных станций, бортовой радиоаппаратуры и программного обеспечения.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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