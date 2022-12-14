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Прилепин: судя по тактическим знакам, Минск готовится присоединиться к СВО

Силовые структуры

Белорусская армия готовиться присоединиться к спецоперации на Украине, на технику уже нанесены тактические знаки, заявил Захар Прилепин.

"На белорусской технике, которая перемещается в сторону границы с Украиной, заметили тактические знаки — красный квадрат", — сообщил писатель в своём Telegram-канале.

По его словам, подобные обозначения наносятся на БТР и танки перед участием в боевых действиях, чтобы машины можно было отличить от бронетехники противника.

Прилепин напомнил, что такая же маркировка на белорусские военные машины на носилась ещё в марте, когда вовсю шло обсуждение вопроса вступления Белоруссии в СВО.

Ранее представитель ЛНР сообщил, что украинские боевики под Артёмовском саботируют и игнорируют приказы командования.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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