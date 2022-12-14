Рано утром 14 декабря жители Киева сообщили о нескольких взрывах в столице Украины. По словам очевидцев, перед атакой в небе слышали звук моторов дронов-камикадзе "Герань-2".
Информацию об очередной атаке подтвердил киевский мэр Виталий Кличко. Он рассказал, что взрывы прозвучали в Шевченковском районе, где находится множество офисов силовиков и объекты энергоинфраструктуры.
Также сообщается, что дроны-камикадзе "Герань-2" замечены над Винницей и Житомиром. Ещё один беспилотник летит в сторону Ладыжина, где находится Ладыжинская ТЭЦ.
"Сейчас ведь в Киеве минус 5 градусов. А те же украинские СМИ нам долго доказывали, что "иранские дроны" не могут работать при минусовой температуре! Неужели врали?" — иронизирует в своём Telegram-канале политолог Владимир Корнилов.
Ранее польские СМИ сообщили, украинский президент ещё в феврале согласился продать часть страны Польше за убежище для себя и своей семьи.
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