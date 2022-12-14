Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею о прекращении огня между Украиной и РФ во время Нового года.
"Такой темы нет на повестке дня", — отметил пресс-секретарь российского президента в ходе брифинга с журналистами.
Вместе с этим Песков добавил, что киевские власти не предлагали новогоднее или рождественское перемирие.
Ранее член Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулёв счёл подобный договор бессмысленным. Такое перемирие негативно повлияет на проведение военной спецоперации, объяснил парламентарий.
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Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.