Песков: темы новогоднего перемирия с Украиной нет на повестке дня

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею о прекращении огня между Украиной и РФ во время Нового года.

"Такой темы нет на повестке дня", — отметил пресс-секретарь российского президента в ходе брифинга с журналистами.

Вместе с этим Песков добавил, что киевские власти не предлагали новогоднее или рождественское перемирие.

Ранее член Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулёв счёл подобный договор бессмысленным. Такое перемирие негативно повлияет на проведение военной спецоперации, объяснил парламентарий.