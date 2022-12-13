Генерал-лейтенант Гурулёв назвал рождественское перемирие с Украиной невозможным

Член комитета Государственной Думы по обороне, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулёв считает, что Москве и Киеву нет смысла договариваться о временном прекращении огня на Рождество.

Такое решение может отрицательно сказаться на ходе спецоперации, так как украинские войска за это время могут сильнее подготовиться к боевым действиям, а следовательно, и сопротивляться российской армии будут активнее.

"Поэтому заключение любых подобных перемирий бессмысленно", — считает Гурулёв.

В СМИ появилась информация, что возможны переговоры о рождественском перемирии с 25 декабря по 7 января между Россией, Украиной и Западом. Стоит отметить, что уже к католическому Рождеству энергосистема Украины может быть разрушена.