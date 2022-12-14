Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot — серьёзная система. И отправка их на Украину будет означать включённость США в конфликт на Украине на новом уровне. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Евстафьев в эфире программы "Полный контакт"
Оценивая это решение Вашингтона, эксперт увидел в нём опасный признак.
Он также предположил, что США придётся направить на Украину для обслуживания только одной батареи комплексов Patriot не менее 300 американских военных специалистов, в том числе техников и охранников.
По его словам, будет интересно, в какое место на территории страны могут эту батарею поставить. То есть оно и будет самым важным местом.
Вероятнее всего, именно там и располагается командование группировки военных США, которое руководит действиями ВСУ, заключил аналитик.
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