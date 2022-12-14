Стариков: Суровикин перенял инициативу и перемалывает резервы ВСУ

Украинский военный эксперт Олег Стариков заявил, что командующий объединённой группировкой российской армии в зоне спецоперации на Украине, генерал Сергей Суровикин перехватил инициативу и теперь перемалывает резервы украинских боевиков на Артёмовском направлении.

"Генерал Суровикин, который возглавил это всё, стабилизировал фронт, перебросил туда все резервы, стабилизировал дисциплину, довёл к единому началу, как и должно быть в армии и довёл до высшего руководства страны, что нам не хватает то-то. И, в принципе, задачи, которые он ставил были выполнены", — сказал он в комментарии одному из украинских изданий.

По словам эксперта, российский генерал перенял инициативу и "перемалывает украинские резервы в мясорубке" под Артёмовском, а разговоры о том, что у российской армии заканчиваются ракеты — "это всего лишь из области наших доморощенных пропагандистов".

Ранее военный эксперт Валентин Василеску заявил, что Суровикин удивил Запад своими нестандартными решениями в зоне проведения спецоперации.