Шурыгин: ВСУ планируют нанести массированный удар по России в новогоднюю ночь

Украина готовит массированный удар дронами-камикадзе по территории России. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он подчеркнул, что Восточная Европа уже начала разработку беспилотников на базе украинских дронов с импортными комплектующими. Киев намерен "презентовать" их именно на Новый год, считает эксперт.

"Украина начала производство нескольких видов барражирующих боеприпасов с дальностью от 100 до 800 километров и мощностью от 10 до 70 кг. Атаке подвергнется целый ряд объектов инфраструктуры европейской части России", — заявил Шурыгин в своём Telegram-канале.

Таким образом командование киевского режима планирует ответить на российские ракетные удары по украинской инфраструктуре.

"Будем готовы!" — заключил аналитик.