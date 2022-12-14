Украина готовит массированный удар дронами-камикадзе по территории России. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.
Он подчеркнул, что Восточная Европа уже начала разработку беспилотников на базе украинских дронов с импортными комплектующими. Киев намерен "презентовать" их именно на Новый год, считает эксперт.
"Украина начала производство нескольких видов барражирующих боеприпасов с дальностью от 100 до 800 километров и мощностью от 10 до 70 кг. Атаке подвергнется целый ряд объектов инфраструктуры европейской части России", — заявил Шурыгин в своём Telegram-канале.
Таким образом командование киевского режима планирует ответить на российские ракетные удары по украинской инфраструктуре.
"Будем готовы!" — заключил аналитик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.