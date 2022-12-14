Подоляк: боевые действия на Украине завершатся весной-летом 2023 года

Боевые действия на Украине могут завершиться весной-летом следующего года. Такое заявление в интервью украинскому изданию сделал советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.

По его мнению, это зависит от математических, психологических, внешнеполитических, внутриполитических и многих других факторов, в том числе и в России.

Он считает, что РФ истощена и находится под давлением санкций, а у россиян практически не осталось ресурсов, кроме живой силы, для ведения военных действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекал на завершение конфликта в 2023 году.