Боевые действия на Украине могут завершиться весной-летом следующего года. Такое заявление в интервью украинскому изданию сделал советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.
По его мнению, это зависит от математических, психологических, внешнеполитических, внутриполитических и многих других факторов, в том числе и в России.
Он считает, что РФ истощена и находится под давлением санкций, а у россиян практически не осталось ресурсов, кроме живой силы, для ведения военных действий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекал на завершение конфликта в 2023 году.
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Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.