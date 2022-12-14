Страны НАТО одна за другой высказывают недовольство в связи с истощением своих арсеналов из-за поставок вооружений на Украину. Франция же заявляет, что часть систем ПВО для ВСУ они уже поставили, а вторая партия готовится к отправке в зону СВО. Сегодня издание Challenges процитировало посла Франции на Украине Этьена де Понсена:
"Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны. Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы её выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности".
Речь идёт о зенитно-ракетных комплексах SAMP-T, известные по классификации ВВС Франции как Mamba.
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Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.