Challenges: ВС Украины получат итало-французские системы ПВО Mamba

Страны НАТО одна за другой высказывают недовольство в связи с истощением своих арсеналов из-за поставок вооружений на Украину. Франция же заявляет, что часть систем ПВО для ВСУ они уже поставили, а вторая партия готовится к отправке в зону СВО. Сегодня издание Challenges процитировало посла Франции на Украине Этьена де Понсена:

"Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны. Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы её выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности".

Речь идёт о зенитно-ракетных комплексах SAMP-T, известные по классификации ВВС Франции как Mamba.