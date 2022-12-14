Военкор Борзенко: до Одессы надо как-то "разобраться" с Херсоном

Военкор Алексей Борзенко высказался по поводу слов врио главы ДНР Дениса Пушилина, предложившего провести освобождение Чернигова и Одессы.

Борзенко заметил, что сейчас всё внимание приковано к Донбасской дуге — укреплённой линии обороны, возведением которой ВСУ занимались с 2014 года.

"Главная наша задача — прекратить обстрелы Донецка. Поэтому все основные события происходят именно на участке Донбасской дуги", — сказал Борзенко, слова которого приводит "Украина.ру".

Что касается дальнейшего развития спецоперации, эксперт подчеркнул, что прежде всего придётся как-то "разобраться" с Херсоном, в этом плане, по его мнению, можно действовать разными путями.

А после Херсона можно уже будет заниматься освобождением Чернигова и Одессы, добавил военкор. Причём, по его мнению, Одесса не будет слишком сопротивляться.

"Одесса и Чернигов будут взяты под контроль России. Николаев и Одесса будут освобождены. Это вопрос времени", — отметил Борзенко.