Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Зеленский рассказал, как трудно ВСУ обороняться от атак армии РФ: покоя нет
Под Артёмовском в плен взято большое количество украинских боевиков
Генштаба ВСУ: войска ВС РФ наступают у Артёмовска, Авдеевки, Сватово и Купянска
Эксперт Панкратов о запрете удалённой работы из-за рубежа: скажется негативно
NYP: Путин планирует ударить ядерной ракетой ВС РФ "Ярс" по Британии и США
Стешин заявил, что Артёмовск сдают из-за больших потерь ВСУ, особенно в технике
Глава Чечни Кадыров заявил о найденном схроне оружия в Запорожской области
ВС РФ установили контроль за въездами в Артёмовск из Константиновки и Часова Яра
В Киеве произошло покушение на "кровавого пастора" Александра Турчинова

Климкин заявил, что танки ВС США готовы зайти на Украину с территории Польши

Силовые структуры

На границе с Польшей и Литвой Запад устраивает провокации, стягивая военную технику. Американские танки могут перейти её в любой момент, сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Один из вариантов, который рассматривают в Кремле — это создание провокации на границе с Польшей или Литвой, дальнейшие поднятие ставок. <…> Американцы сейчас разгружают новые подразделения, танки", — заявил экс-министр в эфире телеканала ICTV.

Климкин считает, что это очень хорошо для Украины, так как танки ВС США M1 Abrams смогут перейти границу сразу после того, как только будет принято соответствующее политическое решение. Это облегчит логистику, заключил чиновник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Mash: российские хакеры получили данные о 35 382 погибших военных войск ВСУ

Кадровый центр ВСУ случайно озвучил число солдат ВСУ, пропавших без вести.

Mash: российские хакеры получили данные о 35 382 погибших военных войск ВСУ
Леонков: Россия недооценила возможности ВСУ, в страны НАТО приходят гробы
Леонков: Россия недооценила возможности ВСУ, в страны НАТО приходят гробы
Военный ВС РФ заявил, что украинцы наводили артиллерию с помощью СМС в ходе СВО
Комбат 72-й бригады ВСУ Андрей Верхогляд уничтожен под Авдеевкой
"Новая Россия" сразу стала "любимым проектом США" Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
Депутат Нилов пошутил про "мальчика Вову" из Киева, который мечтает о ракетах
Шурыгин: ВСУ планируют нанести массированный удар по России в новогоднюю ночь
Шурыгин: ВСУ планируют нанести массированный удар по России в новогоднюю ночь
Последние материалы
Под Артёмовском в плен взято большое количество украинских боевиков
Знак зодиака 15 декабря: знаменитые Стрельцы
Генштаба ВСУ: войска ВС РФ наступают у Артёмовска, Авдеевки, Сватово и Купянска
Эксперт Панкратов о запрете удалённой работы из-за рубежа: скажется негативно
NYP: Путин планирует ударить ядерной ракетой ВС РФ "Ярс" по Британии и США
Стешин заявил, что Артёмовск сдают из-за больших потерь ВСУ, особенно в технике
Глава Чечни Кадыров заявил о найденном схроне оружия в Запорожской области
Гибель подлодки U-166: охотник и убийца лежат рядом
ВС РФ установили контроль за въездами в Артёмовск из Константиновки и Часова Яра
В Киеве произошло покушение на "кровавого пастора" Александра Турчинова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников