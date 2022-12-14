Климкин заявил, что танки ВС США готовы зайти на Украину с территории Польши

На границе с Польшей и Литвой Запад устраивает провокации, стягивая военную технику. Американские танки могут перейти её в любой момент, сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Один из вариантов, который рассматривают в Кремле — это создание провокации на границе с Польшей или Литвой, дальнейшие поднятие ставок. <…> Американцы сейчас разгружают новые подразделения, танки", — заявил экс-министр в эфире телеканала ICTV.

Климкин считает, что это очень хорошо для Украины, так как танки ВС США M1 Abrams смогут перейти границу сразу после того, как только будет принято соответствующее политическое решение. Это облегчит логистику, заключил чиновник.