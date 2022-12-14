Украинский авиаэксперт Романенко назвал Ка-52 ВКС РФ ужасом для бронетехники ВСУ

Ударные вертолёты Ка-52 "Аллигатор" представляют большую опасность для бронетехники украинской армии, поэтому их необходимо уничтожать ещё на аэродромах. Такого мнения придерживается авиаэксперт из Украины Валерий Романенко.

"Очень опасные. В России их достаточно много. Эти вертолёты достаточно тихие. Если наши бойцы на передовой ещё слышат, как подлетают самолёты и успевают спрятаться, то, когда подлетают с тылу вертолёты, ещё и против ветра, чтобы не было слышно звука, и делают "горку", запускают ракеты, то таким образом этот удар может быть для передовых подразделений неожиданным", — высказался эксперт в эфире "Радио НВ".

Эффективность "Аллигаторов" заключается ещё и в том, что они имеют большой ассортимент противотанковых ракет. Сейчас, когда уже нет "зелёнки", бронетехника ВСУ стала заметной и является лёгкой целью для вертолётов, отметил Романенко.

"Опасность заключается в большом их количестве и в их боевых возможностях. Это опасная для нас вещь, нужно уничтожать их как можно больше, а, главное, нужно наносить удары по их передовым аэродромам", — резюмировал авиаэксперт.