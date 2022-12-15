Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии

ВС РФ и Белоруссии массово перебрасывают тяжёлую военную технику к украинской границе. Об этом тревожно сообщили украинские и прозападные белорусские ресурсы.

Минск сообщил, что, военные в ходе проверки боевой готовности армии совершили марши к границе с Украиной и соорудили переправу через реку Неман.

В Киеве тем временем растёт паника из-за красных квадратов на белорусской технике, эти символы уже связали с маркировкой для боевых действий, сообщило издание "Русская Весна".

Такие обозначения, как правило, наносят на военную технику перед боями (если у врага есть идентичные модели) для распознавания "свой — чужой". Сам знак не новый, и был замечен на ней весной, когда армия РФ ещё стояла под Киевом, когда поднимался вопрос вступления Белоруссии в СВО.

Ранее сообщалось, что ВСУ уйдут из Артёмовска до конца года, а наступление РФ начнётся в феврале.