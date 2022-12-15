ВС РФ и Белоруссии массово перебрасывают тяжёлую военную технику к украинской границе. Об этом тревожно сообщили украинские и прозападные белорусские ресурсы.
Минск сообщил, что, военные в ходе проверки боевой готовности армии совершили марши к границе с Украиной и соорудили переправу через реку Неман.
В Киеве тем временем растёт паника из-за красных квадратов на белорусской технике, эти символы уже связали с маркировкой для боевых действий, сообщило издание "Русская Весна".
Такие обозначения, как правило, наносят на военную технику перед боями (если у врага есть идентичные модели) для распознавания "свой — чужой". Сам знак не новый, и был замечен на ней весной, когда армия РФ ещё стояла под Киевом, когда поднимался вопрос вступления Белоруссии в СВО.
Ранее сообщалось, что ВСУ уйдут из Артёмовска до конца года, а наступление РФ начнётся в феврале.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.