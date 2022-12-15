России надо выпускать более мощные и современные системы оружия, учитывая неизбежность столкновения с НАТО в ближайшем будущем. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков в эфире ток-шоу на телеканале "Россия 1".
Аналитик считает, что вооружённый конфликт с НАТО практически неизбежен. Он отметил, что всё указывает на это, а речь идёт о весеннем периоде.
По словам Сивкова, конфликт на первом этапе не обязательно будет ядерным, но вероятность нападения Польши на Россию высока.
Польша открыто готовится к этому, заключил эксперт.
Ранее обозреватель Ирина Алкснис сделала вывод, что Европа окончательно капитулировала перед США и теперь готовится к войне с Россией.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.