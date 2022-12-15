Философ Даренский: российская армия борется против наступления апокалипсиса

Согласно пророчеству русских святых, Россия не поклонится Антихристу, когда на такой шаг пойдёт весь мир. Об этом заявил философ Виталий Даренский.

В интервью argumenti.ru он отметил, что антихристова цивилизация, поддерживаемая западными странами, пытается покорить всё на свете и разрушить РФ изнутри.

"С этой точки зрения на Украине русская армия сражается не только против украинского режима и даже не только против НАТО, а против цивилизации Антихриста, против наступления апокалипсиса", — убеждён Даренский.

По его словам, российские солдаты — это катехон, то есть удерживающая сила, которая способна продлить жизнь человечества. Как пояснил философ, на сегодняшний день РФ является единственным государством, противостоящим злу.

Кроме того, он объяснил причины антироссийских настроений на Западе. Даренский считает, что русофобия появилась после неудачных попыток США и их союзников сделать РФ колонией.